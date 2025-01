Novo secretário de Estado diz que EUA trabalharão para acabar com guerra na Ucrânia

Por Simon Lewis e Steve Holland e Stephanie Kelly

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta terça-feira que acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia será a política oficial dos EUA sob o comando do presidente Donald Trump, parte do objetivo do governo de promover a paz.

O ex-senador Rubio, com uma postura agressiva em relação à China e firme defensor de Israel, foi o primeiro dos indicados do gabinete de Trump a tomar posse nesta terça-feira, após o Senado confirmar sua indicação por unanimidade na noite de segunda-feira. Outras votações sobre indicados de Trump são esperadas para esta semana.

Durante sua audiência de confirmação na semana passada, o novo principal diplomata dos EUA disse que tanto Moscou quanto Kiev terão que fazer concessões para acabar com a guerra e sugeriu que a Ucrânia teria que desistir de seu objetivo de recuperar todo o território que a Rússia tomou na última década.

Rubio fez eco a esses comentários no programa "Today" da emissora NBC nesta terça-feira, antes da cerimônia de posse.

"Será a política oficial dos Estados Unidos que a guerra tem que acabar e faremos todo o possível para que isso aconteça", disse.

O ex-presidente Joe Biden, que enviou bilhões de dólares em armas dos EUA para a Ucrânia após a Rússia lançar uma invasão em grande escala do país em fevereiro de 2022, insistiu que cabia à Ucrânia decidir se e quando entrará em negociações de paz com a Rússia.

Trump, durante sua campanha para presidente, disse que acabaria rapidamente com a guerra, sem dizer como o faria.

Rubio afirmou que será "complicado... porque todos os lados terão de ceder alguma coisa".

"A única maneira de conflitos como esse terminarem é... não em pronunciamentos públicos", disse Rubio. "Eles terminam com uma diplomacia árdua e vibrante na qual os EUA procuram se envolver, na esperança de pôr fim a esse conflito de forma sustentável, de modo a garantir a segurança da Ucrânia e de nossos parceiros na região, mas que acabe com a matança, a morte e a destruição que estamos vendo há um bom tempo."

Rubio, 53 anos e republicano, foi membro durante muito tempo dos comitês de Relações Exteriores e de Inteligência do Senado. Filho de imigrantes de Cuba, também pressionou por medidas duras contra a ilha governada pelos comunistas e seus aliados, especialmente o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Em discurso na Casa Branca após sua posse, Rubio prometeu que levará adiante a política externa de Trump de "promover o interesse nacional deste país".

Ele acrescentou que outro objetivo da política externa de Trump será "a promoção da paz. É claro, a paz por meio da força, a paz e sempre sem abandonar nossos valores."

(Reportagem de Stephanie Kelly, Steve Holland e Simon Lewis)