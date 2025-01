Netflix tem adição recorde de 19 milhões de assinantes no quarto trimestre

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) - A Netflix ganhou 18,9 milhões de assinantes no último trimestre do ano, superando as previsões de Wall Street, com eventos esportivos ao vivo e o retorno de sua popular série sul-coreana "Round 6" atraindo um número recorde de novos clientes, informou a empresa nesta terça-feira.

A gigante do streaming disse que, à medida que continua a investir em conteúdo que seus membros valorizam, aumentará os preços do serviço para a maioria dos planos nos Estados Unidos, Canadá, Portugal e Argentina.

As ações da Netflix subiam cerca de 10% no pós-mercado norte-americano, elevando seu valor de mercado em quase 40 bilhões de dólares.

A Netflix disse que sua programação do quarto trimestre superou suas expectativas internas, com a luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson se tornando o evento esportivo mais transmitido, e os dois jogos da NFL no dia de Natal sendo duas das competições mais transmitidas da história da liga.

O serviço também se beneficiou da segunda temporada de sua série distópica "Round 6", que a empresa afirmou estar a caminho de se tornar uma das suas séries originais mais assistidas.

A empresa tem a menor taxa de cancelamento entre os serviços de streaming por assinatura, com uma taxa de cancelamento de 1,8% em dezembro, de acordo com o grupo de pesquisa Antenna.

Este trimestre também marca a última vez que a Netflix reporta suas adições de assinantes, já que a empresa vai passar a enfatizar outras métricas de desempenho, como receita e lucro -- uma mudança que os analistas atribuem ao crescimento mais lento de assinantes.

A empresa registrou um lucro por ação de 4,27 dólares, superando previsão de Wall Street de 4,20 dólares por ação, de acordo com a média das projeções de 34 analistas. A receita operacional anual superou 10 bilhões de dólares pela primeira vez na história da companhia.

A receita da Netflix aumentou 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando 10,2 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas de Wall Street de 10,1 bilhões de dólares para o trimestre, segundo dados da LSEG.

"Entramos em 2025 com forte impulso", disse a Netflix em sua nota aos investidores, afirmando que adicionou um recorde de 41 milhões de assinantes em 2024 e reacelerou o crescimento.

A empresa revisou seu "guidance" e agora prevê uma receita de 43,5 bilhões a 44,5 bilhões de dólares em 2025, aumento de meio bilhão de dólares em relação à projeção anterior. O guidance atualizado reflete melhores fundamentos comerciais, disse a empresa.

(Por Dawn Chmielewski em Los Angeles; reportagem adicional de Juby Babu, em Bengaluru, e Noel Randewich, em Oakland, Califórnia)