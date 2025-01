Natura divulga carta de apoio à agenda ESG em contraponto à era Trump

A Natura anunciou nesta terça-feira, 21, que está reafirmando seus compromissos com práticas de sustentabilidade e direitos humanos. A empresa revisitou suas metas e assumiu compromissos ainda mais ambiciosos a serem alcançados até 2030, de acordo com uma carta divulgada nesta terça-feira.

O anúncio da Natura vem em um momento em que grandes empresas e bancos, principalmente dos Estados Unidos, estão desistindo desse tipo de prática.

Grandes bancos norte-americanos, como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo, anunciaram no início de janeiro que estão deixando a aliança climática do mundo para bancos.

Na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deixou o grupo global de regulações sobre mudanças climáticas.

Na segunda-feira, em seu primeiro dia de governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para retirar o país do Acordo de Paris sobre o clima.

Para a Natura, mais do que metas, a conservação da natureza, a defesa dos direitos humanos e a valorização da diversidade são "pilares essenciais para a longevidade" do negócio da empresa. "Diante do recrudescimento da crise climática e das injustiças sociais, é urgente agirmos - conjuntamente e de forma consistente."

Os complexos desafios sociais e ambientais contemporâneos, afirma a Natura, não serão resolvidos apenas por governos ou organismos multilaterais.

É preciso mobilização da sociedade civil e do setor empresarial, ressalta a carta, que chega poucos meses antes da COP30, a Conferência sobre mudanças climáticas que acontece em novembro, em Belém.