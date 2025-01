'Presidente Trump pode falar o que quiser', diz número 2 do Itamaraty

A embaixadora Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, disse que vai procurar convergências com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que ele pode "falar o que quiser".

O que aconteceu

Após a posse, Trump disse que "não precisa" do Brasil e da América Latina. "Eles que precisam de nós", afirmou, em entrevista na Casa Branca, sede do poder norte-americano. Ele assumiu nesta segunda (20).

"O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos", disse Maria Laura, nesta terça (21). "Nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo."

Ela afirmou, no entanto, que a busca é por consenso. "Nós vamos trabalhar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas", afirmou a embaixadora.

Este tem sido o mesmo tom do presidente Lula (PT), de quem Trump é crítico. O brasileiro parabenizou o norte-americano nas redes sociais na segunda e disse que a relação dos dois países é marcada por "cooperação mútua".

Apesar das falas pacíficas, o Planalto já espera um efeito político sob Trump. O republicano tem prometido radicalizar ainda mais o protecionismo comercial norte-americano, uma marca do seu governo anterior, e é uma das principais vozes ligadas à extrema direita atualmente, com falas e críticas duras a governos de esquerda, incluindo o brasileiro.

Outro desafio com os EUA vai se dar na COP30, em Belém. A Conferência do Clima da ONU (Organização das Nações Unidas), marcada para novembro, vai ter o desafio de chegar a consensos sobre o financiamento climático e o cenário polarizado após a saída dos EUA do Acordo de Paris. Hoje Lula anunciou o embaixador André Corrêa do Lago para a presidência do evento.