Musk causa polêmica com sua saudação ao público após posse de Trump

O magnata Elon Musk causou polêmica na noite de segunda-feira com um gesto de agradecimento aos apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alguns compararam a uma saudação nazista.

O dono do X, SpaceX e Tesla discursou na Capital One Arena, em Washington, para os apoiadores do recém-empossado presidente dos EUA.

Agradecendo à multidão pelo retorno do republicano à Casa Branca, Musk bateu no peito com a mão direita, que depois estendeu abertamente na direção da plateia. Em seguida, ele se virou e repetiu o gesto, dirigindo-se às pessoas sentadas atrás dele.

Claire Aubin, historiadora especializada em nazismo nos EUA, disse que o gesto de Musk, futuro ministro de Trump, foi um "sieg heil", a saudação nazista.

"Minha opinião como profissional é que você está certo, você tem que acreditar no que está vendo", escreveu Aubin no X, concordando com aqueles que consideram que o gesto do magnata foi uma saudação nazista.

O próprio Musk, que no governo Trump será encarregado de fazer cortes na administração federal, escreveu mais tarde em sua rede social que seus detratores terão que encontrar "truques sujos melhores" para criticá-lo. "O ataque 'todo mundo é Hitler' é exagerado", disse ele.

Ruth Ben-Ghiat, historiadora do fascismo, também achou que se tratava de "uma saudação nazista, e muito agressiva", conforme escreveu na rede X.

Um participante do comício disse à AFP que achava que Musk estava brincando. "Ele tem muito humor e recorre muito ao sarcasmo. Quando ele fez isso no palco, não acho que estivesse falando sério", disse Brandon Galambos, 29 anos.

A Anti-Defamation League (ADL), uma organização criada para combater o antissemitismo, que criticou Musk no passado, o defendeu desta vez.

"O que parece é que Elon Musk fez um gesto estranho em um momento de entusiasmo, mas não uma saudação nazista", escreveu a organização em uma declaração publicada no X.

Comentário ao qual a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez reagiu, também escrevendo no X: "Para ser claro, você está defendendo uma saudação Heil Hitler que foi realizada e repetida para dar ênfase".

Outro historiador, Aaron Astor, rejeitou da mesma forma que o gesto de Musk fosse o dos nacional-socialistas.

"Muitas vezes critiquei Elon Musk por deixar os neonazistas poluírem sua plataforma", escreveu ele no X. "Mas esse gesto não é uma saudação nazista."

"É o gesto de um homem socialmente peculiar e autista, dizendo à multidão: 'meu coração está com vocês'."

Em 2021, Musk anunciou que havia sido diagnosticado com síndrome de Asperger, considerada uma forma de autismo.

rle/pno/jgc/avl/zm/dd

© Agence France-Presse