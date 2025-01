Motorista atropela pedestre, bate em moto, mata motociclista e foge em SP

Um motorista atropelou uma pessoa e, na sequência, colidiu em uma moto na madrugada desta terça-feira, 21, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, motociclista não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. A polícia tenta identificar o responsável pelo acidente.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados que um veículo aparentando ser uma SUV de cor preta teria atropelado um homem e prosseguiu sem prestar socorro, quando colidiu contra uma moto", disse a pasta.

Conforme a SSP, a ocorrência foi registrada por volta das 5 horas da manhã. A vítima atropelada foi encaminhada para atendimento no Pronto-Socorro do Hospital Geral de Pedreira, onde permanece internada.

A Polícia Civil permanece investigando o caso. A ocorrência está sendo registrada no 98° Distrito Policial (Jardim Mirna).