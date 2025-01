Minério de ferro sobe em Dalian sem imposição imediata de tarifas por Trump

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram pela nona sessão consecutiva nesta terça-feira, já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não impôs imediatamente tarifas a parceiros comerciais. No entanto, ele manteve os investidores em alerta com seus planos tarifários, o que limitou os ganhos.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,56%, a 804,5 iuanes (110,57 dólares) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu o valor mais alto desde 12 de dezembro de 2024, em 808 iuanes.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subia 0,99%, a 104,85 dólares a tonelada.

A produção média de metal quente entre 247 siderúrgicas de alto-forno na China aumentou em 1.100 toneladas por dia na semana, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel.

As ações chinesas e o iuan subiram com cautela, com os investidores aliviados pelo fato de Trump não ter imposto tarifas imediatamente em sua posse, mas ainda sem apostar em uma diminuição das tensões entre EUA e China.

Apesar do alívio, Trump disse que estava considerando impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México.

A Country Garden, que já foi a maior incorporadora imobiliária da China, viu suas ações saltarem até 30% com a retomada das negociações após uma suspensão de quase 10 meses, impulsionando o sentimento geral.

Enquanto isso, preocupações com o fornecimento de minério de ferro diminuíram com a reabertura do maior terminal de exportação a granel da Austrália, Port Hedland, no início da segunda-feira, depois que um ciclone tropical severo se afastou da região, disseram analistas do ANZ.

Além disso, a BHP, a maior mineradora de capital aberto do mundo, informou que sua produção de minério de ferro aumentou no trimestre encerrado em dezembro.

(Reportagem de Michele Pek)