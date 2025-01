Marco Rubio toma posse como secretário de Estado dos EUA e enfatiza agenda "América em Primeiro Lugar"

Por Steve Holland e Stephanie Kelly

WASHINGTON (Reuters) - O senador republicano Marco Rubio, da Flórida, foi o primeiro dos indicados para o gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a tomar posse nesta terça-feira, quando enfatizou que a política externa norte-americana sob o comando do novo governo colocará as necessidades do país em primeiro lugar.

O Senado confirmou a nomeação de Rubio, um político anti-China e forte defensor de Israel, para secretário de Estado por unanimidade, poucas horas depois que Trump assumiu o cargo na segunda-feira. Outras votações sobre indicados de Trump são esperadas para esta semana.

"Sua principal promessa (de Trump) no que diz respeito à política externa é que a prioridade do Departamento de Estado dos EUA será os EUA, será promover o interesse nacional deste país", disse Rubio após ser empossado pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance.

Ele acrescentou que outro objetivo da política externa de Trump será "a promoção da paz". É claro, a paz por meio da força, a paz e sempre sem abandonar nossos valores"

Rubio, de 53 anos, foi membro de longa data dos comitês de relações exteriores e de inteligência do Senado.

Filho de imigrantes de Cuba, ele também tem pressionado por medidas duras contra a ilha governada por comunistas e seus aliados, especialmente o governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Durante sua audiência de confirmação, ele alertou que os EUA precisam mudar de rumo para evitar que se tornem mais dependentes da China e prometeu uma política externa robusta focada nos interesses norte-americanos