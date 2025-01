Lula deve anunciar presidente da COP nesta terça-feira

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - Já atrasado para definir a estrutura da COP 30, que acontece em Belém em novembro deste ano, o governo brasileiro deve anunciar nesta terça-feira o embaixador André Corrêa do Lago como o presidente da conferência, disseram à Reuters fontes que acompanham as conversas na Presidência da República.

A definição do presidente da COP servirá para o governo brasileiro colocar na rua a montagem da estrutura de lideranças que devem levar adiante as negociações para o que promete ser uma das conferências mais difíceis dos últimos anos, com disputas duras sobre financiamento e as novas Contribuição Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês).

Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, Corrêa do Lago é o negociador do Brasil na COP desde 2023, e já havia feito o mesmo papel entre 2011 e 2013, além de trabalhar com desenvolvimento sustentável desde 2001. Nome de consenso no governo pela capacidade negociadora, o embaixador não foi anunciado oficialmente mas é desde o final de 2024 dado como nome único para assumir a posição.

O cargo, que serve de facilitador e mediador das diferentes posições levadas pelos países à conferência, é considerado essencial para o sucesso da COP. Nos dois últimos anos, em Dubai e no Azerbaijão, a presidência dos dois países sofreu críticas pesadas.

Fontes ouvidas pela Reuters no governo afirmam que Corrêa do Lago é hoje o melhor nome, já que não apenas conhece todas as negociações do clima como tem com trânsito com todos os setores envolvidos dentro do próprio governo. Foi ele o responsável, por exemplo, em resolver o impasse entre países desenvolvidos e o sul global nas negociações do G20 sobre clima, que ameaçavam paralisar o comunicado da cúpula.

ESTRUTURA

Além da presidência, o governo trabalha com uma estrutura que deve incluir um champion, uma liderança responsável por trabalhar com governos, empresas, investidores e outras partes interessadas para mobilizar esforços em torno dos objetivos do Acordo de Paris.

Segundo uma fonte ouvida pela Reuters, a intenção para o cargo é um empresário que tenha já uma atuação destacada na área de desenvolvimento sustentável, mas não há ainda um nome bem encaminhado.

Uma disputa de bastidores chegou a surgir no final de 2024, com dois nomes -- Patrícia Ellen, ex-secretária Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo do governo João Doria, em São Paulo, e Marcello Brito, secretário-executivo do Consórcio dos Governadores da Amazônia e aliado do governador do Pará, Helder Barbalho -- levantando abaixo-assinados em torno de seus nomes.

Corriam ainda o assessor especial da Presidência Frederico de Assis e o da cientista Thelma Kruger, vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Nenhum deles, no entanto, deve ser indicado para o posto de champion.

A presidência da COP trabalha com a ideia de constituir um conselho de líderes e especialistas que, na prática, devem atuar como enviados do presidente para determinados assuntos. Um desses nomes deve ser Assis, que será encarregado de cuidar de temas de negacionismo climático.

Kruger e Brito também são cogitados para fazer parte do time de enviados, mas ainda não há definição de quantos nomes serão chamados.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)