Josias: Em briga de Bolsonaro com Pontes, resta saber quem perderá mais

Na briga do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com senador Marcos Pontes (PL-SP), resta saber quem irá perder mais, opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (21).

A arrogância Bolsonaro, na opinião do senador, pode fechar a porta do relacionamento entre os dois. Resta saber quem perde mais com esse fechamento de porta. Josias de Souza, colunista do UOL

A disputa entre os dois teria ocorrido após o senador rebater o ex-presidente, seu antigo aliado, e reiterar a sua pré-candidatura à presidência do Senado. Sem citar de Bolsonaro, o político paulista afirmou no X (antigo Twitter) que "a arrogância pode fechar portas".

O ex-presidente apoia o nome de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e se queixou publicamente da "disciplina" de seu ex-ministro da Ciência e Tecnologia e falou em "honrar a palavra dada".

Ao Canal UOL, Josias avaliou o climão nos bastidores e disse que Bolsonaro "não tem aliados, e sim súditos".

Todos nós sabemos que ele [Bolsonaro] não tem aliados, ele tem súditos e não se conforma com devotos que ousam contrariá-lo. O Bolsonaro fechou um acordo com o Davi Alcolumbre. E esse acordo pressupunha que todos os votos do PL, o partido do Bolsonaro, seriam carregados na candidatura do Alcolumbre, na disputa pela presidência do Senado. Ele [Davi Alcolumbre] está virtualmente eleito, mas, a despeito disso, o Marcos Pontes lançou a sua candidatura em outubro do ano passado à presidência do Senado. E ele tem todo o direito de fazer isso, é senador e tem direito de disputar, embora saiba que não tem chances.

[Pontes] é uma pessoa que tem percepção da realidade, mas pode querer marcar uma posição, pode querer espaço. Ele pode estar querendo fazer o jogo político dele. Aí vem o Bolsonaro e diz: 'olha, eu o elegi, e até deixei pelo caminho o Marco Feliciano, que é deputado e queria ser senador'.

O Marcos Pontes foi eleito, tem 8 anos de mandato. Pode dar uma banana para o Bolsonaro, porque quem o elegeu foi o eleitor de São Paulo, não o Bolsonaro que nem vota em São Paulo. Então, Bolsonaro devia ter um pouco mais de humildade, mesmo que tenha contribuído para a eleição. Mas esse é o Bolsonaro. Como eu disse, ele não tem aliados, ele tem súditos. Então estão brigando porque o súdito ousou discordar de um acordo que o Bolsonaro fechou no Senado. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: 'Trump deve conspirar para fracasso da COP 30'

No UOL News, Josias também afirmou que o presidente americano, Donald Trump, deve conspirar para que a COP 30, encontro global para discutir as mudanças climáticas, seja um fracasso. O evento está previsto para ocorrer em novembro, em Belém (PA).

O negacionismo do Trump torna indiscutivelmente mais difícil o cumprimento de metas climáticas, que já estão aí sendo sistematicamente descumpridas. E é triste que isso ocorra no momento em que o Brasil se equilibrou para sediar esse encontro. Certamente, o Trump não estará presente e vai conspirar para que o encontro seja malsucedido. Esse é o drama, e o Brasil está no epicentro do problema . Josias de Souza, colunista do UOL

O governo brasileiro espera receber cerca de 100 mil visitantes ao longo das duas semanas de conferência. Em 2024, a COP 29, realizada em Baku, no Azerbaijão, recebeu 54.148 participantes presenciais entre delegações, observadores, convidados e equipe de suporte inscritos.

Ao Canal UOL, o colunista Leonardo Sakamoto disse que o esvaziamento do evento após a eleição de Trump já era esperado por organizadores.

Essa possibilidade de esvaziar a COP 30 não é novidade para quem estava organizando o evento. Quando, por exemplo, a Kamala Harris perdeu a eleição para o Biden, ou seja, a política claramente ia ter uma interrupção, o próprio Biden, quando vem para o G20, faz eventos com o Lula para tentar reforçar a pauta ambiental, porque sabia que não ia ter presidente dos Estados Unidos defendendo o meio ambiente na COP 30 meses depois. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

