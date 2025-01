IPVA 2025 RJ: 1ª parcela ou cota única para placas com final 0 vence hoje

O pagamento do IPVA 2025 da primeira parcela ou da cota única com desconto vence hoje para veículos de placa com final 0 registrados no Estado do Rio de Janeiro (confira o calendário completo abaixo). Amanhã é a vez dos carros de placa com final 1.

De acordo com a secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, quem pagar o tributo em cota única terá direito a desconto de 3%. O imposto também poderá ser parcelado em três vezes, sem abatimento no valor a ser pago.