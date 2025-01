Invasores do Capitólio são soltos e comemoram indulto de Trump

Kevin Loftus ainda veste o uniforme da prisão da Filadélfia de onde saiu na madrugada desta terça-feira (21) graças a um indulto de Donald Trump, assim como tantos outros invasores do Capitólio.

Na manhã de hoje, ele se dirigiu à prisão de Washington "para retirar todos". Perto de um grupo de apoiadores de Trump, ele conta à AFP que aguardou o anúncio do presidente em sua cela, equipada com uma TV sem som.

"Eram sete da noite" quando Trump assinou os decretos, lembra Loftus. Como ele não conseguia ouvir, não sabia realmente o que havia sido decidido. "Às 23h, os guardas vieram e me disseram para preparar minhas coisas, porque eu iria sair. Fiquei tão feliz!"

Horas após assumir o cargo, Trump assinou um decreto indultando mais de 1.500 pessoas condenadas por participação no ataque de 2021 ao Capitólio. Criticada pelos democratas, a medida do magnata permitiu a libertação de alguns dos condenados, enquanto outros ainda aguardavam, por questões processuais.

Loftus deixou a prisão da Filadélfia às 2h de hoje, na companhia de William Sarsfield III, também preso por causa da invasão e cuja mulher, que estava no Texas, dirigiu por mais de 20 horas para ir buscá-los. Juntos, eles seguiram até Washington.

- Condenação -

Loftus foi condenado à prisão por sua participação no 6 de Janeiro, mas com suspensão da pena, diz o ex-militar. Segundo documentos da Justiça, ele acabou indo parar atrás das grades por não ter respeitado as condições judiciais, mais especificamente por ter tentado viajar à Rússia para lutar contra a Ucrânia.

Ao seu lado nesta terça-feira gelada estava William Sarsfield III, condenado por perturbação da ordem pública. De suas semanas na prisão, ele se lembra "da camaradagem", semelhante, segundo ele, à do 6 de Janeiro.

Sarsfield se considera "abençoado" por ter deixado a prisão. Cercado por jornalistas e por cerca de 20 apoiadores, ele tem em suas mãos "casacos, luvas e gorros para os prisioneiros que vão sair".

Dois homens deixam o local e fãs dos presos do 6 de Janeiro correm em direção a eles, gritando "Liberdade!" e expressando admiração. Os ex-presos entram em silêncio em um carro. Eles não têm nada a ver com a invasão, sussurra um policial.

Entre os que foram imediatamente libertados está Stewart Rhodes, fundador da milícia de extrema direita Oath Keepers e condenado a uma das penas mais duras impostas aos invasores do Capitólio: 18 anos de prisão.

