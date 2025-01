Incêndio em resort de esqui turco mata 66 pessoas e força hóspedes a pularem das janelas

Por Mert Ozkan e Huseyin Hayatsever

KARTALKAYA, Turquia (Reuters) - Um incêndio em um hotel resort de esqui nas montanhas de Bolu, na Turquia, matou 66 pessoas na terça-feira e forçou os hóspedes em pânico a pular das janelas no meio da noite.

Cerca de 51 pessoas ficaram feridas, disse o ministro da Saúde, Kemal Memisoglu, na estação de esqui de Kartalkaya, no noroeste da Turquia.

O incêndio começou por volta das 3h30 do horário local no andar do restaurante do Grand Kartal Hotel, de 11 andares, informaram as autoridades anteriormente.

Vários carros de bombeiros cercaram o prédio carbonizado, com lençóis brancos amarrados e pendurados em uma janela do andar superior, onde os hóspedes tentaram fugir.

(Por Jonathan Spicer)