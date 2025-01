Ibovespa abre com viés negativo

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés negativo nesta terça-feira, após flertar com os 123 mil pontos na véspera, tendo como pano de fundo desempenho misto de commodities como petróleo e minério de ferro, enquanto agentes continuam atentos aos primeiros movimentos do presidente dos Estados Unidos.

Às 10h05, o Ibovespa cedia 0,1%, a 122.729,59 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, perdia 0,24%.

(Por Paula Arend Laier)