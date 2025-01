Haddad tem reunião com Lula nesta terça-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir das 15h desta terça-feira, 21. Esse é o único compromisso que consta na agenda do ministro para esta terça.

Na segunda-feira, 20, Haddad participou da reunião ministerial do governo. Como o Estadão/Broadcast mostrou, o ministro apresentou 25 metas da agenda econômica para 2025 e 2026, segunda metade do governo Lula 3. Figuram entre as medidas o fortalecimento do arcabouço fiscal, a reforma tributária sobre a renda, com isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, promessa de campanha de Lula, e criação de um imposto mínimo para os mais ricos - propostas já anunciadas pelo governo juntamente com o pacote de contenção de gastos, mas ainda não enviadas ao Congresso.