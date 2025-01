Haas terá 1ª engenheira de corrida mulher da história da Fórmula 1

Pela primeira vez na história da Fórmula 1 uma mulher será engenheira de corrida de uma escuderia, depois que a Haas anunciou nesta terça-feira (21) a nomeação da alemã Laura Müller para a função.

O engenheiro de corrida trabalha diretamente com os pilotos na configuração do carro para cada Grande Prêmio e é o elo entre o piloto e os engenheiros de pista.

"Ela tem uma personalidade muito conhecida e é muito trabalhadora. Sua ética de trabalho é realmente muito boa", destacou o chefe da Haas, Ayao Komatsu.

Komatsu também destacou que não escolheu Müller "por ser mulher". "Não importa a nacionalidade ou o gênero, mas o trabalho (...) e acho que é a escolha correta", acrescentou.

O cargo de engenheiro de corrida não será o único ocupado por uma mulher na Haas, já que a francesa Carine Cridelich será a nova chefe de estratégia da equipe.

Ambas terão um papel relevante nas ordens dadas aos novos pilotos da escuderia, o francês Esteba Ocon e o estreante britânico Oliver Bearman.

Com estas mudanças, a Haas também pretende dar um salto no grid, depois de terminar a temporada passada na sétima colocação do campeonato de construtores.

OS treinos de pré-temporada da Fórmula 1 acontecerão no Bahrein de 26 a 28 de fevereiro, três semanas antes da primeira corrida do ano, na Austrália.

