Governo anuncia embaixador André Corrêa do Lago como presidente da COP30 em Belém

BRASÍLIA (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira o embaixador André Corrêa do Lago como presidente da COP30, que será realizada em Belém em novembro deste ano.

Ana Toni, secretária do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, será a secretária-executiva da COP.

Em rápida entrevista coletiva após o anúncio, Corrêa do Lago disse que o governo brasileiro está avaliando todas as decisões do novo presidente norte-americano, Donald Trump, que na véspera anunciou a retirada dos EUA do acordo do clima de Paris, mas que haverá impacto significativo na preparação da COP.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)