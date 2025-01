Gesto de Musk durante festividades da posse de Trump é alvo de críticas

WASHINGTON (Reuters) - O gesto feito pelo bilionário Elon Musk enquanto ele falava durante uma comemoração da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos atraiu comparações on-line com uma saudação nazista na segunda-feira, mas um importante rastreador de antissemitismo disse que, em vez disso, parecia representar um momento de entusiasmo.

Musk rejeitou as críticas ao gesto com a mão como um ataque "desgastado".

Musk subiu ao palco da Capital One Arena, em Washington, para receber grandes aplausos, levantando os braços e gritando: "Yesssss".

"Essa não foi uma vitória comum. Foi uma bifurcação na estrada da civilização humana", disse ele. "Esta foi realmente importante. Obrigado por fazer isso acontecer! Obrigado."

Mordendo o lábio inferior, ele bateu com a mão direita sobre o coração, com os dedos bem abertos, depois estendeu o braço direito para fora, enfaticamente, em um ângulo ascendente, com a palma para baixo e os dedos juntos. Em seguida, ele se virou e fez o mesmo gesto com a mão para a multidão atrás dele.

"Meu coração está com vocês. É graças a vocês que o futuro da civilização está garantido", disse ele ao terminar o gesto.

Os gestos foram rapidamente examinados on-line.

"Elon Musk fez Sieg Heil na posse de Trump?", perguntou o Jerusalem Post.

A Liga Anti-Difamação, que monitora o antissemitismo, discordou.

"Parece que @elonmusk fez um gesto estranho em um momento de entusiasmo, não uma saudação nazista, mas, novamente, entendemos que as pessoas estão nervosas", publicou na segunda-feira.

Na Alemanha, a presidente da comunidade judaica de Munique e da Alta Baviera, Charlotte Knobloch, descreveu o gesto como "altamente irritante".

"Muito mais preocupantes são as posições políticas de Elon Musk, sua interferência ofensiva na campanha eleitoral parlamentar alemã e seu apoio a um partido cujos objetivos antidemocráticos não devem estar sob nenhuma ilusão", disse ela em um comunicado.

Musk apoiou o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), um partido anti-imigração e anti-islâmico rotulado como extremista de direita pelos serviços de segurança alemães, em uma próxima eleição nacional. Ele organizou uma transmissão com o líder do partido em sua plataforma de mídia social no início deste mês.

"Francamente, eles precisam de truques sujos melhores. O ataque 'todo mundo é Hitler' está tããão desgastado", disse Musk em sua plataforma de mídia social X no final da segunda-feira.

Logo após seu discurso, Musk publicou no X um videoclipe feito pela Fox de partes de seu discurso, que cortou o pódio quando ele fez o primeiro gesto enquanto encarava as câmeras. "O futuro é tão empolgante", escreveu ele acima do vídeo.

Um porta-voz de Trump não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

Alguns usuários do X saíram em defesa de Musk, afirmando que ele estava expressando "meu coração está com vocês" e criticando publicações que sugeriam o contrário.

(Reportagem de Heather Timmons; Reportagem adicional de Kanishka Singh e de Makini Brice, em Paris, e Madeline Chambers, em Berlim)