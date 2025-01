França precisa reformar leis de estupro, diz relatório - Documento elaborado por parlamentares confirma necessidade de reformar a lei para incluir a questão do consentimento, como ficou evidente no julgamento de 51 homens acusados de estuprar Gisèle Pelicot.Pouco depois de a França ter sido abalada pelo julgamento de 51 homens acusados de drogar e estuprar Gisèle Pelicot, um relatório elaborado por parlamentares destaca que o país deve atualizar sua lei de estupro para adicionar uma referência clara ao consentimento.

O relatório, apresentado nesta terça-feira (21/01), relata que ações devem ser tomadas urgentemente para atualizar a lei. "Quase dez anos após o início do movimento #MeToo e, como o julgamento [de Pelicot] mostrou mais uma vez, a luta contra a cultura do estupro deve ser uma prioridade; a luta contra a cultura do estupro precisa de uma lei mais clara", diz o documento.

O relatório foi elaborado pelas parlamentares Véronique Riotton da aliança centrista Juntos, liderada pelo presidente Emmanuel Macron, e Marie-Charlotte Garin dos Verdes, que integra a aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP). Elas trabalham desde 2023 para produzir as recomendações à lei francesa para que seja incluída uma definição de estupro baseada em consentimento.

O trabalho das duas parlamentares começou antes do maior julgamento de estupro da história francesa, no qual o ex-marido de Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, e outros 50 homens foram considerados culpados de drogá-la e estuprá-la enquanto ela estava inconsciente em sua casa.

Riotton e Garin propuseram que uma definição de estupro baseada em consentimento fosse adicionada à redação existente da lei francesa, que define estupro como qualquer ato de penetração cometido contra alguém usando "violência, coerção, ameaça ou surpresa". A legislação, no entanto, não faz nenhuma menção clara à necessidade do consentimento entre os parceiros.

As parlamentares querem encaminhar um projeto de lei para modificar a legislação, mantendo a redação atual, mas adicionando uma referência a qualquer ato de penetração "sem consentimento".

O relatório afirma que existem estereótipos na sociedade que se referem a supostas "boas vítimas" e à noção de "estupro real" e que muitos dos acusados disseram não saber que a pessoa que agrediram não havia consentido.

Macron apoia reforma na lei

O texto recomenda que deve haver um reconhecimento de que o consentimento é específico para um ato, dado livremente, e que pode ser retirado a qualquer momento. A falta de consentimento também deve ser levada em conta dentro das circunstâncias mais amplas de um caso de estupro, a fim de jogar mais luz sobre o acusado do que sobre a vítima.

Riotton e Garin criticaram o "clima de impunidade" que persiste na França em termos de violência sexual. Embora uma mudança na redação da lei "não fosse suficiente por si só" para combater as dificuldades das vítimas em fazer com que um caso seja processado e, ao final, obter justiça, elas disseram que isso poderia se tornar algo fundamental para uma mudança de paradigma, algo que vem sendo exigido por grupos feministas e pela opinião pública.

Durante o julgamento de Pelicot, teve início um debate na França sobre a ideia de adicionar a noção de consentimento às leis francesas de estupro. Alguns no sistema legal eram contra, dizendo que era necessário melhorar o melhor financiamento e o treinamento no sistema de Justiça. Outros entendem que adicionar a noção de consentimento poderia colocar o foco nas ações e palavras das vítimas, e não nos agressores.

O próprio Macron se disse favorável à inclusão do consentimento na legislação sobre o estupro. "Eu entendo totalmente que o consentimento deve ser consagrado na lei", afirmou o presidente no ano passado a um grupo de defesa dos direitos das mulheres.

A lei de estupro baseada em consentimento já existe na Suécia, Alemanha, Espanha e mais dezenas de outros países europeus.

O caso Pelicot

Os estupros contra Gisèle Pelicot ocorreram entre 2011 e 2020. Dominique regularmente colocava a esposa, com quem foi casado por 50 anos, em estado de inconsciência com doses elevadas de ansiolíticos. Em seguida, convidava homens desconhecidos, recrutados em fóruns na internet, a virem à sua residência na cidade de Mazan e estuprarem sua esposa inconsciente. Dominique ainda filmava e fotografava as violações. Ao todo, quase 200 estupros foram registrados.

Foram esses vídeos e fotos que levaram à identificação de mais de 50 homens, entre 26 e 74 anos. Outros 22 não puderam ser identificados pelos investigadores. Todos os 50 moram ou moravam em cidades e vilarejos num raio de 50 quilômetros de Mazan. O perfil variado dos agressores, que incluem motoristas de caminhão, um especialista em TI, seguranças e um jornalista levou a imprensa francesa a apontar que eles representavam um microcosmo da sociedade do país, que os designou como Monsieur-Tout-Le-Monde ("Sr. Todo Mundo" em tradução livre).

O esquema monstruoso de Dominique só foi revelado em 2020, quando ele foi preso por filmar mulheres por baixo das saias num supermercado na cidade de Carpentras. Posteriormente, investigadores que vasculharam a casa dele encontraram num disco rígido com centenas de vídeos e fotos que ele havia feito durante as sessões de abuso sexual de sua esposa. Também foram descobertas fotos que Dominique havia tirado secretamente da sua filha e duas noras quando elas estavam nuas.

Ao longo de todo o processo, Gisèle Pelicot tornou-se um ícone feminista global ao decidir tornar público este julgamento e assistir às sessões com o rosto descoberto "para que a vergonha possa mudar de lado".

Na declaração final de Gisèle ao tribunal criminal em Avignon, antes que os juízes começassem a deliberar, ela disse era chegada a hora de "a sociedade machista e patriarcal que banaliza o estupro mudar. É hora de mudarmos a maneira como vemos o estupro."

A filha de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, realiza uma campanha para aumentar a conscientização sobre o estupro facilitado por drogas.

rc (DW, ots)