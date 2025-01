Exército israelense afirma que matou '20 mil agentes do Hamas' em Gaza

O chefe do Estado-Maior israelense, general Herzi Halevi, afirmou nesta terça-feira (21) que as forças de seu país mataram cerca de "20 mil agentes" do movimento islamista palestino Hamas ao longo dos mais de 15 meses de conflito em Gaza.

"O braço militar do Hamas foi duramente atingido. A maioria da cúpula da organização foi abatida", declarou Halevi em um discurso televisionado, algumas horas após anunciar sua renúncia.

A ofensiva israelense na Faixa de Gaza deixou pelo menos 47.107 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, que governa este território palestino. A ONU considera os números confiáveis.

Halevi anunciou nesta terça-feira sua renúncia, que ocorrerá a partir de 6 de março, por sua responsabilidade no "fracasso do exército em 7 de outubro".

Naquela manhã, centenas de milicianos do Hamas utilizaram parapentes e escavadoras para atravessar a barreira na fronteira entre a Faixa de Gaza e o território israelense.

O ataque em solo israelense, que pegou completamente de surpresa o exército, resultou na morte de 1.210 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em informações oficiais.

mib-dla-dcp/jsa/an/mb/jb/am

© Agence France-Presse