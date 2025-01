Estudante brasileira está há mais de um mês desaparecida em Portugal

Uma brasileira que estuda na Universidade de Aveiro, em Portugal, está desaparecida desde o dia 15 de dezembro do ano passado. A família pede ajuda por informações do paradeiro.

O que aconteceu

Thayla Hendyo Pereira de Motta, de 26 anos, foi vista pela última vez no mês passado. A mulher, que é de Guará, no Distrito Ferderal, foi para Portugal no ano passado para estudar o curso de Línguas, Culturas e Literaturas.

A jovem teria relatado dificuldades financeiras aos amigos antes de desaparecer. A brasileira, que é bolsista, não estava conseguindo pagar pelo alojamento onde morava, segundo entrevista da irmã dela, Kimberly, à TV Globo.

Em novembro de 2024, Thayla criou uma vaquinha na internet para estudar na Universidade em Portugal. ''Depois de muito sonhar com esse curso, gostaria de conseguir ir e aprofundar meus conhecimentos. Usarei os fundos/arrecadações para manter os gastos e manutenção'', explicou na plataforma GoFundMe.

Família registrou boletim de ocorrência na polícia portuguesa. ''Desse boletim a gente também não tem resposta, não teve resposta da polícia, até hoje não tivemos notícia nenhuma'', contou Kimberly.

Amigos de Thayla divulgam a foto da jovem pela faculdade e nas redes sociais. Um coletivo da Universidade, Aveiro Feminista, informa em uma publicação no Instagram que a estudante tem 1,49 de altura, cerca de 50 kg, cabelos castanhos escuros e olhos também castanhos.

Familiares tentam arrecadar recursos para ir a Portugal. Segundo eles, o valor será usado para custear as despesas da ida de um familiar que possa intensificar as buscas e ter contato direto com as autoridades locais. ''Estamos enfrentando dificuldade de se ter qualquer informação no contato à distância'', explicaram.

O UOL tenta contato com o Itamaraty. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.