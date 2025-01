Equipes técnicas acompanham semanalmente indicadores da Enel SP, afirma diretor-geral da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta terça-feira, 21, que as equipes técnicas do regulador e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arcesp) estão apurando semanalmente os indicadores de desempenho da Enel São Paulo.

As equipes estão atuando no âmbito do termo de intimação emitido pela Aneel em outubro do ano passado, após apagão que deixou quase milhões de consumidores da distribuidora sem energia elétrica. A diretora Agnes da Costa é a relatora desse processo.

"A Enel SP está sob fiscalização desde a emissão do termo de intimação. Cabe à relatora avaliar todas as informações que estão sendo coletadas, todas essas diligências, para submeter ao colegiado a sua percepção sobre o tema", disse Sandoval, em coletiva de imprensa.

O diretor-geral não deu previsão sobre a discussão em plenário. "O que eu posso assegurar é que a diretora Agnes e o colegiado estão permanentemente envolvidos com este tema, exatamente em função da sensibilidade desse caso", disse.