O que é leave-in? Entenda como funciona e confira opções a partir de R$ 10

Os cremes de cabelo do tipo leave-in são bastante populares, mas você sabe para que eles servem?

Seja para quem é fã desse produto ou para quem ainda vai experimentar, explicamos adiante como funcionam nos fios e as principais vantagens de utilizá-los. Depois, listamos algumas opções bem avaliadas por consumidores, para diferentes bolsos, a partir de R$ 10,39.

Quais os benefícios do leave-in?

A palavra leave-in vem do inglês e pode ser traduzida como "deixar onde está". É basicamente o que você deve fazer com esse produto de cabelo: aplicar e não retirá-lo.

O hair stylist Luigi Moretto explica que o leave-in é um tratamento que deve ser aplicado nos fios após a lavagem.

Alguns podem ter proteção térmica e outros solar, alguns são direcionados para cabelos finos ou grossos, outros para cabelos danificados ou com química.

Luigi Moretto

Entre os benefícios que esses produtos podem oferecer, estão:

Proteção contra raios solares e altas temperaturas;

Proteção contra os efeitos da poluição;

Controle do frizz;

Auxílio no combate à porosidade dos fios.

Confira as nove opções de leave-in que o Guia de Compras UOL selecionou:

Protege contra os danos causados pelos raios UV;

Promete um intenso poder de hidratação e deixa os cabelos mais macios.

Promove reparação nos cabelos de maneira imediata;

Proporciona proteção térmica e contra os raios UV, além de ação condicionante nos fios.

Estimula o crescimento dos cabelos;

Reduz a queda.

Diminui o frizz e aumenta o brilho dos cabelos;

Protege contra o calor do secador e da chapinha.

Efeito de reparação nos fios;

Também realiza a proteção contra os danos causados por fontes térmicas.

Tem fórmula com óleo de coco em uma textura leve, que deixa os fios mais nutridos;

Oferece proteção térmica de até 230° C e anti-frizz por até 24h.

Também conta com óleo de coco na sua formulação, com efeito nutritivo;

Os cabelos ficam mais macios e brilhantes, segundo a marca.

Mais uma opção que promete proteção térmica e protege dos danos solares;

Ainda desembaraça os fios e tem resultado condicionante.

Recomendado para o pós-banho, ou até para uso na praia e piscina;

Deixa o cabelo com brilho e toque de seda.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol ? Testamos o modelador de cachos da Philco e, nos nossos testes, conseguimos manter os cachos por três horas sem usar spray fixador e por oito horas com spray. E ai, curtiu? Link na bio. ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.