Controladas da Gerdau acertam compra de pequenas centrais hidrelétricas por R$440 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau informou nesta terça-feira que suas controladas acertaram com a Atiaia Energia contratos para compra das empresas Rio do Sangue e Paranatinga Energia, detentoras das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) Garganta da Jararaca e Paranatinga II, respectivamente, localizadas no Mato Grosso.

O preço de aquisição foi de cerca de 440 milhões de reais, segundo comunicado ao mercado da Gerdau, valor que está "sujeito a ajustes em função dos níveis de caixa e dívida a serem apurados na data de fechamento".

O pagamento será feito à vista, com recursos próprios, na data de fechamento da operação -- que ainda depende da aprovação pela autoridade concorrencial brasileira, acrescentou a empresa do setor de siderurgia.

"As PCHs fornecerão energia renovável para unidades produtoras de aço da Gerdau no Brasil, em regime de autoprodução, equivalentes a aproximadamente 8% do consumo de energia de suas operações no país", afirmou a Gerdau.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)