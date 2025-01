Confiança dos investidores da Alemanha cai mais do que o esperado em janeiro, segundo pesquisa

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores da Alemanha caiu mais do que o esperado em janeiro, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira, depois que a economia alemã contraiu pelo segundo ano consecutivo.

O índice de sentimento econômico do instituto caiu para 10,3 pontos, de 15,7 pontos em dezembro, bem abaixo dos 15,3 previstos por analistas.

"A falta de gastos das famílias e a demanda fraca no setor de construção continuam a paralisar a economia alemã", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach. "Se essas tendências continuarem no ano corrente, a Alemanha ficará ainda mais atrás dos outros países da zona do euro."

A Alemanha deixou de ser a potência econômica da Europa e passou a ter um desempenho inferior ao de seus pares, e deve ter sido a única grande economia a ter contraído no ano passado.

As divergências sobre como reanimar a maior economia da Europa foram o principal fator por trás do colapso da coalizão de três partidos do chanceler alemão Olaf Scholz no ano passado, e a economia é a principal preocupação dos eleitores alemães.

O declínio do índice de sentimento econômico também se deve à incerteza política, impulsionada por um processo de construção de coalizão potencialmente difícil na Alemanha, acrescentou Wambach.

A Alemanha realizará eleições em 23 de fevereiro. Como reavivar o crescimento anêmico do país é um dos principais tópicos da campanha eleitoral.

Também pesa sobre a confiança dos investidores a imprevisibilidade na formulação de políticas sob o novo governo dos EUA, de acordo com Wambach.

Os EUA são o principal parceiro comercial da Alemanha e o superávit comercial alemão com seu parceiro atingiu um recorde no ano passado. Essa tendência pode se reverter se o presidente dos EUA, Donald Trump, avançar com tarifas comerciais.

A avaliação da situação econômica atual na Alemanha, no entanto, mudou apenas ligeiramente, com o indicador subindo de -93,1 para -90,4 pontos.