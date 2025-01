Conab: colheita de soja 2024/25 segue atrasada no país, com 1,2% da área ceifada

São Paulo, 21 - A colheita de soja da safra 2024/25 segue atrasada no Brasil, tendo avançado apenas 0,9 ponto porcentual da semana passada para esta, perfazendo, agora, 1,2% da área semeada. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (20) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim de progresso de safra. Em relação a igual período da safra 2023/24, quando 4,7% da área já havia sido colhida, há atraso de 3,5 pontos porcentuais.Em relação à semeadura da oleaginosa, a Conab informou que a área plantada alcançava, até domingo (19), 98,9% do previsto em 2024/25, avanço de 0,1 ponto porcentual em comparação com a semana anterior e atraso de 0,2 ponto porcentual em comparação com igual período da safra passada. Os Estados de Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda têm de concluir o plantio de soja da safra 2024/25.Quanto ao milho de verão 2024/25, a colheita também já começou, tendo atingido, até ontem, 4,4% da área plantada, avanço de 2,1 pontos porcentuais em comparação com a semana anterior. Em relação a igual período da safra passada, quando 8,6% da área havia sido colhida, há atraso de 4,2 pontos porcentuais.A semeadura do milho verão 2024/25 no País evoluiu 3,9 pontos porcentuais até domingo, em comparação com o domingo anterior, alcançando, agora, 91% da área prevista. Em comparação com igual período da safra 2023/24, os trabalhos estão 0,6 ponto porcentual adiantados.Já o plantio de milho de inverno 2024/25 atendia 0,5% da área prevista, avanço de 0,3 ponto porcentual em relação à semana passada e atraso de 4,5% ante 2023/24.O plantio de algodão da safra 2024/25, por sua vez, alcançava até domingo 39,1% da área prevista em 2024/25, o que representa avanço de 5,6 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior. Em relação a igual período da safra 2023/24, porém, há atraso de 17,5 pontos porcentuais.Quanto ao arroz 2024/25, o plantio alcançava, até domingo, 94,8% da área prevista, ou 0,1 ponto porcentual mais na comparação com a semana passada e atraso de 0,8 ponto porcentual na comparação com igual período da safra 2023/24. A colheita do cereal também começou, com 0,5% da área prevista já ceifada, avanço de 0,2 ponto porcentual. Em igual período da safra passada, 0,7% da área havia sido colhida, ou 0,2 ponto porcentual a mais.Por fim, a Conab informou que o plantio de feijão primeira safra 2024/25 atingia, até ontem, 78,5% da área prevista, ou 5,4 pontos porcentuais mais em comparação com o domingo passado. Em comparação com igual período de 2023/24, há atraso de 2,3 pontos porcentuais.A colheita de feijão alcançava, até domingo no País, 32,5% da área plantada, com avanço de 7,7 pontos porcentuais na comparação com o domingo anterior. Em igual período da safra passada, 25,7% da área havia sido colhida, ou 6,8 pontos porcentuais menos.