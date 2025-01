Colunistas analisam primeiras medidas e declarações de Trump

Do UOL

Trump começou seu mandato cumprindo promessas feitas durante a campanha: iniciou a retaliação à gestão Biden, demitiu burocratas de carreira para dar lugar a aliados, retirou os EUA da OMS e indultou invasores do Capitólio, entre outras medidas. De quebra, deu a seguinte declaração: ""Eles [os brasileiros] precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles, e o mundo todo precisa de nós".

Colunistas do UOL e da Folha analisam abaixo as primeiras medidas e falas do republicano e os seus impactos:

