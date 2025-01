Mais quatro reféns israelenses serão libertadas no sábado, anuncia Hamas

Quatro reféns que estão na Faixa de Gaza desde o ataque terrorista de 7 de outubro devem ser liberadas no sábado (25), informou o Hamas nesta terça-feira (21).

O que aconteceu

Libertação faz parte de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Até o momento, 90 prisioneiros palestinos foram liberados em troca de três reféns israelenses.

Troca de reféns só vai acontecer quando segundo grupo de prisioneiros for liberado, afirmou membro do grupo extremista. A informação foi dada por Taher al-Nanu à agência de notícias AFP.

Identidade das reféns não foi divulgada, mas o membro do Hamas informou que todas elas são mulheres.

Três reféns foram libertadas pelo Hamas

Da esquerda para direita, Romi Gonen, Doron Streinbrecher e Emily Damari, reféns de Israel em Gaza Imagem: Reprodução/Instagram

Três reféns foram libertadas pelo Hamas no domingo (19). Romi Gonen, 24, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31, chegaram ao território de Israel e reencontraram familiares.

As reféns estavam presas desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. Em troca da libertação delas, o governo israelense se comprometeu a soltar 90 palestinos que estão em uma penitenciária na Cisjordânia, território ocupado parcialmente por Israel. O grupo de prisioneiros é formado apenas por mulheres, crianças e adolescentes.

Romi Gonen estava no festival de música eletrônica que foi invadido pelo Hamas. No momento do ataque, ela conseguiu ligar para a mãe, Meirav, enquanto tentava fugir do local, segundo o jornal "The Jerusalem Post". Três amigas da jovem, que estavam com ela naquele dia, foram assassinadas.

Emily Damari foi sequestrada dentro de casa. Ela morava no kibutz (vilarejo agrário) Kfar Aza, no sul de Israel, e foi aprisionada pelo Hamas com outros 37 moradores. Emily, que tem dupla cidadania (israelense e britânica), foi criada em Israel, mas viajava ao Reino Unido com frequência.

Doron Steinbracher também foi sequestrada dentro de casa. Ela é enfermeira veterinária, também tem dupla cidadania (israelense e romena) e morava no kibutz Kfar Aza, o mesmo de Emily Damari. Doron apareceu ao lado de outros reféns em um vídeo publicado pelo Hamas em janeiro de 2024.

Sobre o cessar-fogo em Gaza

Ao todo, 33 reféns israelenses devem ser liberados nesta primeira fase da trégua, que deve durar ao menos seis semanas. Durante esse período, haverá negociações para uma segunda fase, que incluiria a libertação de todos os reféns e estabeleceria as bases para o fim da guerra.

Além da libertação de prisioneiros, o acordo inclui um cessar-fogo completo, a retirada do exército israelense de áreas densamente povoadas em Gaza e um aumento na ajuda humanitária. Autoridades egípcias preveem que, agora, 600 caminhões contendo mantimentos, remédios e outros itens essenciais possam entrar no território diariamente.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas matou 1.210 israelenses, e sequestrou outros 251. Desses, 94 permaneceram em Gaza e 34 morreram, segundo o exército israelense.

Em resposta, Israel iniciou um ataque aéreo e terrestre que devastou a Faixa de Gaza e matou 46.913 pessoas, a maioria civis. Os dados são do Ministério da Saúde do território palestino e considerados confiáveis pela ONU (Organização das Nações Unidas).