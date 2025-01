CEO do maior fundo soberano do mundo alerta para risco inflacionário por propostas de Trump

Nicolai Tangen, CEO do Norges Bank Investment Management, maior fundo soberano do mundo, destacou que as propostas de tarifas adicionais discutidas por Donald Trump possuem um forte potencial inflacionário, o que deve configurar um dos principais riscos de mercado deste ano. A declaração foi dada em entrevista à CNBC durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

"Muitas das propostas que estão surgindo agora dos EUA são potencialmente inflacionárias. Elas podem causar mais inflação. Pode haver menos oferta de mão de obra, pode haver mais tarifas, e todas essas coisas estão impulsionando a inflação. Por isso, não é garantido que a inflação vá cair", afirmou Tangen.

Ele também pontuou: "Acho que não devo dar conselhos aos EUA, mas se olharmos para os riscos dos mercados financeiros, acho que a inflação é, com certeza, um deles, impulsionada pelas tarifas."

Além disso, o CEO listou outros fatores críticos que podem impactar os mercados, como taxas de juros elevadas por períodos prolongados, altos níveis de dívida pública e crescentes tensões geopolíticas.

Entre os maiores perigos, Tangen ressaltou a concentração dos ganhos de ações americanas em grandes empresas de tecnologia, algo que, segundo ele, "nunca foi tão alto". Contudo, ele avaliou que, "puramente do ponto de vista financeiro", a chegada de Trump pode ser "muito positiva" para diversas empresas dos Estados Unidos.

"Muitas dessas políticas não concordaríamos necessariamente, mas se olharmos apenas do ponto de vista financeiro, como investidor financeiro, são geralmente muito empolgantes. Quando falamos com CEOs americanos, e falamos com muitos deles, realmente vemos esse espírito animal voltando", concluiu.