Calor em SP pode chegar a 38 °C nessa semana; chuvas intensas são esperadas

Os próximos dias em São Paulo devem ser de calor intenso e pancadas de chuva isoladas, com temperaturas que podem atingir os 38 °C em algumas regiões do estado, segundo a Defesa Civil paulista.

O que aconteceu

Dias devem ficar mais quentes até quarta-feira (22) em SP. A expectativa da Defesa Civil de São Paulo é de que até a metade da semana "o sol predomine, com poucas nuvens pela manhã, resultando em uma elevação significativa das temperaturas".

Junto ao calor intenso, são esperadas pancadas de chuva isoladas pelo estado. Também a partir de quarta, "haverá um aumento da nebulosidade e chuvas generalizadas, o que poderá aliviar o calor", mas também resultar em temporais, "com raios, ventos fortes e, em casos isolados, granizo, principalmente nas regiões que fazem divisa com o Paraná", aumentando o "risco de transtornos em áreas já encharcadas", conforme divulgou o órgão paulista em nota.

A previsão do tempo para os próximos dias será típica de verão, com calor intenso e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas elevadas, associadas à alta umidade, trarão uma sensação de tempo abafado em todo o território paulista. Entre os destaques, as temperaturas máximas poderão atingir até 38 °C, especialmente nas regiões oeste e norte do Estado. Defesa Civil do Estado de São Paulo, em comunicado divulgado na segunda (20)

Onde calor será mais sentido

Na capital paulista, temperaturas podem chegar a 34 ºC. Segundo a Climatempo, nesta terça-feira (21), São Paulo poderá registrar a maior temperatura do ano até agora. O recorde atual é de 33,3 °C, no dia 18 de janeiro. Até domingo (26), também há alta probabilidade de chuvas ao longo do dia na capital.

Também para municípios da região metropolitana de São Paulo, são esperadas máximas de 34 ºC. O mesmo é previsto para São José dos Campos e Marília.

Em regiões de Araçatuba e Presidente Prudente, as máximas podem chegar a 38 °C. Em Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos, os termômetros podem marcar 37 °C, enquanto Registro e São José do Rio Preto devem ter temperaturas máximas de 36 °C.

Baixada Santista, Campinas e Bauru, devem registrar 35 °C. Já para as regiões de Sorocaba e Franca, a previsão é de 33 ºC. Em Itapeva, a máxima esperada é 32 °C, ainda de acordo com a Defesa Civil.

Cuidados com o calor intenso

Defesa Civil paulista recomenda constante hidratação ao longo do dia, sem exposição direta ao sol entre 10h e 16h. O órgão alerta ainda que, durante a semana, a população se abrigue em locais com sombra e ventilação, e evite atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia.

"Alimentação leve" também é indicada. Para o cardápio dos paulistas, é recomendado alimentos frescos, como frutas, saladas, e com alto teor de água. O órgão alerta, por fim, para uma "atenção redobrada com crianças e idosos, pois eles são mais vulneráveis ao calor".