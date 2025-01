Brasileiro é preso suspeito de matar a ex e o cachorro dela na Flórida

Do UOL, em São Paulo

Um brasileiro foi preso suspeito de matar a ex-namorada em Deerfield Beach, na Flórida.

O que aconteceu

Paula Ribeiro, 54, foi encontrada morta em uma casa em chamas por volta das 4h30 de sexta-feira (17). Quando os bombeiros chegaram, o local estava tomado por fumaça e a vítima foi encontrada em um quarto nos fundos da casa. O cachorro dela também morreu no incêndio.

Polícia desconfiava que Paula tinha sido morta antes do incêndio. "Eles disseram que, pela maneira como ela foi encontrada, ela não estava completamente queimada, e havia evidências de que ela foi assassinada antes do incêndio", afirmou a filha dela, Kimberly Silva, em entrevista à CBS.

Família relatou que Paula recebia ameaças do ex-namorado, Genivaldo Gomes Moreira, 41. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento de seis meses.

Polícia conseguiu rastrear o carro usado por Genivaldo na fuga. Ele foi encontrado no Condado de Manatee, a 370 km do local do crime, e preso por suspeita de homicídio doloso, incêndio criminoso e crueldade contra animais.

Paula era de Governador Valadares, mas morava nos Estados Unidos e deixa quatro filhos e três netos. A família abriu uma vaquinha para arrecadar US$ 18 mil (cerca de R$ 109 mil) para custear o velório e do sepultamento dela.

Em nota, o Itamaraty afirmou que tem conhecimento do caso e está à disposição para prestar assistência à família.