Maierovitch: Trump salva golpistas, mas Bolsonaro segue em maus lençóis

O presidente americano, Donald Trump, anunciou o perdão a todos os indiciados pela invasão do Capitólio, mas, em contrapartida, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue em maus lençóis e não consegue a aprovação de anistia no Congresso, aqui no Brasil, opinou o jurista e professor Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (21).

Eu começaria dizendo que Trump salvou aqueles golpistas. E o Bolsonaro tem a mostrar o quê? Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O professor traçou uma comparação com o desenrolar de dois episódios ocorridos: no dia 6 de janeiro de 2021, apoiadores de Trump que não aceitaram a derrota para o democrata Joe Biden invadiram e depredaram o Capitólio, sede do poder legislativo federal nos EUA. Já no dia 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Bolsonaro, insatisfeitos com a derrota para Lula (PT) atacaram a sede dos Três Poderes em Brasília. Os dois políticos são ligados à extrema-direita.

Nesta terça, Trump anunciou o "perdão completo" a todos os 1,5 mil indiciados pela invasão, em um de seus primeiros atos em seu novo governo. No Brasil, a PF (Polícia Federal) indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe.

Evidentemente, as situações são diferentes, mas o Bolsonaro está em maus lençóis, porque ele não consegue, nem no Congresso, uma anistia para ele e para os condenados.

Nos Estados Unidos tem um ponto interessante: a anistia está mais como crime de natureza política, mas preponderantemente para crimes políticos. A competência para anistiar é exclusiva do presidente, inclusive, pode se auto-anistiar com relação à condenação, como o caso daquela atriz [pornô Stormy Daniels]. Então, as situações são diferentes. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch fez ainda um balanço do que aconteceu até agora nos EUA e no Brasil.

Nós tivemos aqui 741 acusados pelo Procurador-Geral da República pelos crimes gravíssimos de golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, danos etc. E nós temos até agora 77 condenações no Brasil.

O que nós tivemos nos Estados Unidos, a situação é bem mais grave. Nós tivemos 1179 acusados. Desses, 915 fizeram uma declaração de culpa. Eles se declararam culpados e barganharam uma sanção. 18 foram condenados por conspiração, 605 condenados por outros crimes graves ligados a esse ataque ao Capitólio e 141 por delitos menos graves e estão com prisão domiciliar. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Josias: 'Trump deve conspirar para fracasso da COP 30'

No UOL News, Josias também afirmou que o presidente americano, Donald Trump, deve conspirar para que a COP 30, encontro global para discutir as mudanças climáticas, seja um fracasso. O evento está previsto para ocorrer em novembro, em Belém (PA).

O negacionismo do Trump torna indiscutivelmente mais difícil o cumprimento de metas climáticas, que já estão aí sendo sistematicamente descumpridas. E é triste que isso ocorra no momento em que o Brasil se equilibrou para sediar esse encontro. Certamente, o Trump não estará presente e vai conspirar para que o encontro seja malsucedido. Esse é o drama, e o Brasil está no epicentro do problema . Josias de Souza, colunista do UOL

O governo brasileiro espera receber cerca de 100 mil visitantes ao longo das duas semanas de conferência. Em 2024, a COP 29, realizada em Baku, no Azerbaijão, recebeu 54.148 participantes presenciais entre delegações, observadores, convidados e equipe de suporte inscritos.

Ao Canal UOL, o colunista Leonardo Sakamoto disse que o esvaziamento do evento após a eleição de Trump já era esperado por organizadores.

Essa possibilidade de esvaziar a COP 30 não é novidade para quem estava organizando o evento. Quando, por exemplo, a Kamala Harris perdeu a eleição para o Biden, ou seja, a política claramente ia ter uma interrupção, o próprio Biden, quando vem para o G20, faz eventos com o Lula para tentar reforçar a pauta ambiental, porque sabia que não ia ter presidente dos Estados Unidos defendendo o meio ambiente na COP 30 meses depois. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: