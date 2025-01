Berlinale exibirá documentário sobre ator israelense refém em Gaza; Brasil está na competição principal

O Festival de Cinema de Berlim anunciou nesta terça-feira (21) que exibirá um documentário sobre o ator israelense David Cunio, sequestrado na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023. A obra será apresentada na Berlinale, prevista para acontecer entre os dias 13 e 23 de fevereiro, em um esforço para superar as acusações de antissemitismo da edição anterior. Entre as produções brasileiras, o longa "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro, concorre ao Urso de Ouro na competição principal.

Dirigido pelo cineasta israelense Tom Shoval, o documentário intitulado "Uma Carta para David" é descrito como "uma elegia terna e profundamente pessoal", segundo Michael Stütz, codiretor de programação do festival, em declarações durante uma coletiva de imprensa em Berlim, nesta terça-feira.

O paradeiro do ator israelense David Cunio permanece desconhecido. No entanto, o recente cessar-fogo na Faixa de Gaza, iniciado no último domingo, trouxe esperança à região, com a liberação de reféns israelenses pelo movimento palestino Hamas em troca de prisioneiros palestinos.

Polêmicas na Berlinale 2024

A edição anterior da Berlinale foi alvo de críticas devido a discursos inflamados contra Israel. Durante a premiação, o cineasta norte-americano Ben Russel, usando um keffiyeh (a echarpe palestina), acusou Israel de cometer "genocídio". O palestino Basel Adra, por sua vez, declarou que os habitantes de Gaza estão sendo "massacrados", recebendo aplausos do público. O documentário de Adra, "No Other Land", codirigido com o israelense Yuval Abraham, aborda a colonização na Cisjordânia e foi premiado no evento.

A controvérsia gerou reações até mesmo do governo alemão, que considerou "inaceitável" a falta de condenação equilibrada ao ataque de 7 de outubro, que resultou na morte de 1.210 pessoas, a maioria civis, segundo dados oficiais israelenses.

Tricia Tuttle, nova diretora do festival, revelou que a polêmica afastou alguns cineastas da edição deste ano. "Vários diretores de países árabes nos procuraram nas últimas semanas para garantir que o festival continue sendo um espaço de diálogo e debate aberto", afirmou.

Destaques da Berlinale 2025

Entre os destaques da competição principal estão obras de renomados diretores como Richard Linklater (EUA), Hong Sangsoo (Coreia do Sul), Michel Franco (México) e Radu Jude (Romênia).

O longa francês "La Cache", de Lionel Baier, também está na disputa. O filme, baseado no romance de Christophe Boltanski, aborda o trauma de uma família judia forçada a viver na clandestinidade durante a ocupação nazista. A produção, que conta com Michel Blanc em seu último papel, chega aos cinemas em março.

Fora de competição, o cineasta sul-coreano Bong Joon-ho apresentará "Mickey 17", estrelado por Robert Pattinson. O filme, aguardado com grande expectativa, é o primeiro trabalho de Bong desde o sucesso mundial de "Parasita", vencedor do Oscar em 2019.

Participação brasileira

O Festival Internacional de Cinema de Berlim de 2025 contará com a participação de quatro filmes brasileiros na mostra oficial, e de outras produções em exibições paralelas.

"O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro, concorre ao Urso de Ouro, principal prêmio do evento, na competição principal. A trama segue Tereza, uma mulher de 77 anos interpretada por Denise Weinberg, que é obrigada a se mudar para uma colônia habitacional compulsória para idosos. O elenco também conta com Rodrigo Santoro.

"A Natureza das Coisas Invisíveis", filme dirigido por Rafaela Camelo, será exibido na seção Generation, dedicada ao público infantojuvenil. A história acompanha Glória, uma menina de 10 anos que passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira, e sua amizade com Sofia, que acredita que a piora da saúde de sua bisavó está ligada à internação no hospital.

"Ato Noturno", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, é um suspense erótico que será apresentado na mostra Panorama. O filme segue Matias, um jovem ator em busca do estrelato em Porto Alegre, que mantém um relacionamento secreto com um político, explorando temas de desejo e identidade.

Já "A Melhor Mãe do Mundo", dirigido por Anna Muylaert, é um drama que será exibido na seção Berlinale Special. A narrativa foca em Gal, uma mãe trabalhadora que luta pela segurança de seus filhos após sofrer abusos do marido. O filme conta com Shirley Cruz e Seu Jorge no elenco, entre outros.

"Zizi - ou Oração da Jaca Fabulosa" de Felipe Bragança (roteirista do diretor Karim Aïnouz em "Praia do Futuro") foi selecionado para a seção Forum Expanded da Berlinale, dedicada aos filmes que inovam linguagens e temas. "Zizi" (29 minutos), é uma "fabulação documental em torno das origens do diretor em Queimados, Baixada Fluminense: memórias de infância, fragmentos de cinema e história da região se misturam no filme".

Destaque também na Forum Expanded, "Cartas do Absurdo", de Gabraz Sanna, é inteiramente falado no idioma tupi, e se inspira em quatro cartas escritas no século 17 para refletir sobre a violência do processo colonial brasileiro.

