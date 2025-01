Atlético de Madrid vence Leverkusen (2-1) e garante classificação na Champions

O Atlético de Madrid venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 de virada nesta terça-feira (21) pela Liga dos Campeões graças a dois gols do argentino Julian Alvarez, que levou os 'colchoneros' ao terceiro lugar na tabela com 15 pontos e garantiu a vaga na fase final da competição.

O time alemão, que está em sexto com 13 pontos, também tem a classificação garantida pelo menos para os playoffs.

Piero Hincapie abriu o placar para o Leverkusen nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1) quando o 'Atleti' já jogava com dez após a expulsão de Pablo Barrios (25').

Mas Alvarez empatou no início da segunda etapa (52') e deu a vitória para sua equipe no último minuto do tempo regulamentar (90').

O Leverkusen também terminou com dez jogadores após a expulsão de Hincapie (76').

cpb/hpa/aam

© Agence France-Presse