Ações judiciais contestam decreto sobre cidadania por direito de nascença e outras medidas de Trump

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - Grupos de imigrantes e de direitos civis entraram com as primeiras ações judiciais contestando os decretos que o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou na segunda-feira após assumir o cargo, incluindo um que busca reverter a cidadania por direito de nascença nos EUA.

As ações foram movidas em um tribunais federais em Massachusetts e New Hampshire ainda na segunda-feira, à frente das contestações legais esperadas de vários procuradores-gerais democratas em Estados como Califórnia e Connecticut.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

São esperadas mais ações judiciais por parte de Estados liderados pelos democratas e grupos de defesa que contestam outros aspectos da agenda de Trump, com casos já iniciados que visam o Departamento de Eficiência Governamental liderado por Elon Musk e um decreto assinado pelo republicano que enfraquece as proteções trabalhistas para funcionários públicos.

Os processos da Nova Inglaterra têm como alvo uma peça central da ampla repressão à imigração de Trump, um decreto que orienta os órgãos federais a não reconhecer a cidadania norte-americana de crianças nascidas nos Estados Unidos de mães que estão no país ilegalmente ou que estão presentes temporariamente, como portadoras de visto, e cujos pais não são cidadãos ou residentes permanentes legais.

Poucas horas após a posse de Trump, a American Civil Liberties Union e outros grupos entraram com a primeira ação judicial contestando o decreto em Concord, New Hampshire. Outro processo foi movido por volta da meia-noite em Boston por uma mãe grávida e organizações de imigrantes.

Qualquer decisão desses juízes de tribunal distrital seria analisada pelo 1º Tribunal de Apelações, com sede em Boston, cujos cinco juízes federais ativos são todos nomeados por presidentes democratas, uma raridade no país.

Ambas as ações judiciais argumentam que o decreto violou o direito consagrado na Cláusula de Cidadania da 14ª Emenda da Constituição dos EUA, que estabelece que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é considerada cidadã.

Ambas as ações judiciais citam a decisão da Suprema Corte dos EUA de 1898 no caso United States v. Wong Kim Ark, uma decisão que determina que as crianças nascidas nos Estados Unidos de pais não cidadãos têm direito à cidadania norte-americana.

Entre os autores da ação judicial está uma mulher identificada apenas como "O. Doe", residente em Massachusetts, que está no país com status de proteção temporária e deve dar à luz em março.

O status de proteção temporária está disponível para pessoas cujos países de origem sofreram desastres naturais, conflitos armados ou outros eventos extraordinários e atualmente abrange mais de 1 milhão de pessoas de 17 nações.

Várias outras ações judiciais que contestam aspectos de outros decretos iniciais de Trump também estão pendentes.

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Tesouro, que representa os funcionários do governo federal em 37 agências e departamentos, entrou na segunda-feira com uma ação judicial contestando um decreto assinado por Trump que facilita a demissão de milhares de funcionários de agências federais e sua substituição por políticos leais.

Várias outras ações movidas por sindicatos de funcionários públicos e grupos de interesse público argumentaram que o grupo consultivo liderado por Elon Musk, chamado Departamento de Eficiência Governamental, viola uma lei federal de transparência.