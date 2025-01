3M supera em lucro e receita no quarto trimestre

A 3M teve lucro líquido de US$ 728 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 14% em comparação a igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 21. Com ajustes, a multinacional americana registrou lucro líquido por ação de US$ 1,68, superando o consenso da FactSet, de US$ 1,66 por ação.

Já a receita da 3M sofreu aumento anual de 2,3% no trimestre, a US$ 5,81 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 5,78 bilhões.

Às 9h (de Brasília), a ação da 3M tinha alta de 2,45% nos negócios do pré-mercado em Nova York, após divulgação do balanço.