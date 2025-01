Trump pedirá "revolução do senso comum" em discurso de posse, informa WSJ

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pedirá uma "revolução do senso comum" durante seu discurso de posse nesta segunda-feira, informou o jornal The Wall Street Journal, citando trechos preparados para o evento.

"Volto à Presidência confiante e otimista de que estamos no início de uma nova e emocionante era de sucesso nacional. Uma maré de mudanças está varrendo o país. Minha mensagem para os norte-americanos hoje é que chegou a hora de agirmos novamente com coragem, vigor e a vitalidade da maior civilização da história", Trump deve dizer, de acordo com os comentários compartilhados pelo jornal.

Trump será empossado como presidente dos EUA na tarde desta segunda-feira, dando início ao seu segundo mandato e coroando uma das mais surpreendentes reviravoltas políticas da história norte-americana.

Ele fará o juramento de posse, conduzido pelo presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts, às 14h (horário de Brasília). Originalmente, o juramento deveria ser feito em frente ao Capitólio, mas agora será realizado dentro do complexo do Congresso devido ao frio intenso.

Trump planeja emitir uma série de decretos depois de tomar posse como presidente nesta segunda-feira, para colocar sua marca em assuntos que vão desde energia até imigração.

Duas fontes familiarizadas com o planejamento disseram que mais de 100 desses decretos e diretrizes poderão ser divulgadas a partir do primeiro dia, no que é conhecido internamente como um esforço de "choque e pavor".