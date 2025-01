Trump orienta governo dos EUA a cortar custos do consumidor; não dá detalhes

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na segunda-feira que as agências do governo federal tomem medidas para reduzir os custos do consumidor norte-americano, mas não deu mais detalhes, de acordo com documento da Casa Branca divulgado nesta segunda-feira.

"Todas as agências tomarão medidas de emergência para reduzir o custo de vida", informou o documento, divulgado momentos após Trump tomar posse.

(Reportagem de Jarrett Renshaw e Susan Heavey)