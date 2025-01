Trump diz que vai decretar 'emergência energética nacional' para ampliar produção de hidrocarbonetos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (20), que vai decretar "emergência energética nacional" para ampliar significativamente a extração de hidrocarbonetos no maior produtor de petróleo e gás do mundo, uma ruptura com as políticas climáticas de Joe Biden.

"A crise inflacionária foi causada pelo gasto excessivo e a escalada dos preços da energia, e, por isso, hoje também declararei emergência energética nacional. (...) 'Drill, baby, drill' (Perfure, querida, perfure)", disse o presidente durante seu discurso de posse.

ia/aha/af/mr/lb/yr

© Agence France-Presse