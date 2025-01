Trump assina decreto que retira EUA do Acordo de Paris

O presidente Donald Trump assinou a decreto de retirada dos EUA do Acordo do Clima de Paris em frente a apoiadores reunidos na Capital One Arena, em Washington, nesta segunda-feira (20),

É a segunda vez que os Estados Unidos, o maior emissor histórico de gases de efeito estufa no mundo, se retira dos esforços globais de combate às mudanças climáticas.

A decisão colocará os Estados Unidos ao lado do Irã, da Líbia e do Iêmen como os únicos países do mundo fora do pacto de 2015, pelo qual os governos concordaram em limitar o aquecimento global a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais para evitar os piores impactos das mudanças climáticas.

O movimento reflete o ceticismo de Trump em relação ao aquecimento global, que ele chamou de farsa, e se encaixa em sua agenda mais ampla para liberar a exploração de petróleo e gás dos EUA de regulamentações para maximizar a produção.

Apesar da retirada dos EUA, o secretário-geral da ONU, António Guterres, está confiante que cidades, estados e empresas dos EUA "continuarão a demonstrar visão e liderança, trabalhando para o crescimento econômico resiliente e de baixo carbono que criará empregos de qualidade", disse a porta-voz associada da ONU, Florencia Soto Nino, em uma declaração por escrito.

"É fundamental que os Estados Unidos continuem sendo líderes em questões ambientais", disse. "Os esforços coletivos do Acordo de Paris fizeram a diferença, mas precisamos ir muito mais longe e mais rápido juntos."

Trump também retirou os EUA do acordo de Paris durante seu primeiro mandato, mas o processo levou anos e foi imediatamente revertido por Biden em 2021. A retirada, desta vez, deve levar menos tempo — apenas um ano — porque Trump não estará vinculado ao compromisso inicial de três anos do acordo.

* Com informações da Reuters