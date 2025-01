Trump assina decreto que declara emergência nacional na fronteira com o México

O presidente americano, Donald Trump, assinou, nesta segunda-feira (20), um decreto que declara uma emergência nacional na fronteira com o México, horas depois de ser empossado o 47º presidente dos Estados Unidos.

O republicano assinou outra ordem executiva para "proteger" os americanos "contra a invasão" de migrantes pela fronteira com o México. Outra elimina o direito à cidadania no nascimento. "É ridículo, somos o único país no mundo que faz isto com o direito de nascimento", declarou.

