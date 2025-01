Tarcísio de Freitas comemora posse de Donald Trump na presidência dos EUA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez uma série de publicações em suas redes sociais comemorando a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. "A segunda-feira tá (sic) diferente! Animados por aí? Boa semana a todos!", disse Tarcísio no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 20.

As declarações do governador foram feitas por meio de legendas em vídeos publicados por ele do presidente republicano no X, no Instagram e no Facebook. Um deles de Trump dançando a música "YMCA" do grupo Village People durante comício e outro contemplando uma chuva de fogos de artifício ao lado de sua esposa, a primeira-dama Melania Trump.

"Tá (sic) chegando a hora! Novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade. Todos atentos ao que está por vir?", indagou Tarcísio. O governador de São Paulo também publicou a hashtag "MakeAmericaGreatOnceAgain", utilizada pelos trumpistas durante a campanha do republicano.