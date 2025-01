Tanzânia confirma surto de doença causada pelo vírus de Marburg, semelhante ao Ebola

A Tanzânia confirmou nesta segunda-feira (20) que está enfrentando um surto do vírus de Marburg na região de Kagera, no noroeste do país. O vírus, que é da mesma família do Ebola e tem alta taxa de letalidade, foi detectado após um caso positivo ser registrado durante a investigação de ocorrências suspeitas na área.

Um total de 25 casos suspeitos foram registrados até o momento, mas todos os outros testaram negativo e atualmente estão sob acompanhamento rigoroso.

A presidente do País, Samia Suluhu Hassan, fez o anúncio durante uma coletiva de imprensa ao lado do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, na capital administrativa da nação.

"Testes laboratoriais realizados no Laboratório Móvel de Kabaile, em Kagera, e posteriormente confirmados em Dar es Salaam, identificaram um paciente infectado pelo vírus Marburg. Felizmente, os demais casos suspeitos testaram negativo", disse a presidente. "Demonstramos no passado nossa capacidade de conter um surto semelhante e estamos determinados a fazer o mesmo desta vez", completou.

A chefe de Estado disse que o anúncio tem o objetivo de tranquilizar a população da Tanzânia e também a comunidade internacional e acrescentou que a região está determinada a enfrentar os desafios globais de saúde.

A OMS informou que está apoiando as autoridades de saúde do País no fortalecimento de medidas para o controle do surto, incluindo vigilância da doença, testes, tratamento, prevenção e controle de infecções, manejo de casos, além de aumentar a conscientização das comunidades para prevenir a disseminação do vírus.

"A OMS, trabalhando com seus parceiros, está comprometida em apoiar o governo da Tanzânia a controlar o surto o mais rápido possível e construir um futuro mais saudável, seguro e justo para todas as pessoas da Tanzânia", disse Tedros.

Vírus de Marburg

A doença de Marburg causa febre hemorrágica e, em surtos anteriores, a taxa de letalidade dos casos variava de 24% a 88%, de acordo com a OMS.

A Tanzânia relatou um surto de Marburg em março de 2023 - o primeiro do país - na região de Kagera, no qual um total de nove casos (oito confirmados e um provável) e seis mortes foram registrados, com uma taxa de letalidade de 67%.

Outros surtos e casos esporádicos foram relatados na região africana, em países como Angola, República Democrática do Congo, Gana, Quênia, Guiné Equatorial, Ruanda, África do Sul e Uganda.

Na época, a OMS avaliou o risco à saúde pública representado pelos surtos na Guiné Equatorial e na República Unida da Tanzânia como muito alto em nível nacional, moderado em abrangência regional (África) e baixo para o risco global.

A doença provocada pelo vírus Marburg é altamente virulenta e começa abruptamente. Os pacientes apresentam febre alta, dor de cabeça intensa e mal-estar severo. Eles podem desenvolver sintomas hemorrágicos graves dentro de sete dias.

O vírus de Marburg é transmitido às pessoas por morcegos frugívoros e se espalha entre humanos por meio do contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, superfícies e materiais contaminados.

Segundo a OMS, embora vários tratamentos e vacinas promissores estejam atualmente em fase de ensaios clínicos, não há tratamento ou vacina licenciados para a gestão eficaz ou prevenção da doença.

No entanto, o acesso precoce ao tratamento e a cuidados de suporte - reidratação com fluidos orais ou intravenosos - e o combate de sintomas específicos aumentam as chances de sobrevivência.