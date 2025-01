Swiatek atropela Eva Lys e vai às quartas do Aberto da Austrália

A número 2 do mundo, Iga Swiatek, se mostrou mais uma vez implacável ao vencer Eva Lys nesta segunda-feira (20) num duelo em que perdeu apenas um game (6-0 e 6-1) e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália acabando com o sonho da alemã, que competiu como 'lucky loser'.

A polonesa só precisou de 59 minutos para acabar com a resistência da número 128 do ranking, que havia surpreendido o mundo do tênis ao superar três rodadas. Lys competiu em Melbourne graças a um convite da organização devido ao desfalque de outra jogadora, após ter sido eliminada no fase anterior.

Swiatek, que chega às quartas de final sem ter cedido nenhum set e depois de ter perdido apenas 11 games em quatro partidas, enfrentará na próxima fase a americana Emma Navarro (N.8), que derrotou a russa Daria Kasatkina (N.10) por 6-4, 5-7 e 7-5.

Em busca do sexto Grand Slam de sua carreira, e que seria seu primeiro na Austrália, a vitória não foi a única boa notícia para Swiatek nesta segunda-feira, já que a Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou que não vai recorrer da sanção de um mês imposta à jogadora polonesa por um caso de doping em agosto de 2024.

Os peritos da Wada consideraram que o argumento apresentado pela tenista polonesa, uma contaminação médica, é "plausível" e que "não havia razão científica para apresentar recurso ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte)".

--- Resultados do Aberto da Austrália desta segunda-feira, 20 de janeiro de 2025:

Oitavas de final (simples feminino):

Madison Keys (EUA/N.19) x Elena Rybakina (CAZ/N.6) 6-3, 1-6, 6-3

Elina Svitolina (UCR/N.28) x Veronika Kudermetova (RUS) 6-4, 6-1

Emma Navarro (EUA/N.8) x Daria Kasatkina (RUS/N.9) 6-4, 5-7, 7-5

Iga Swiatek (POL/N.2) x Eva Lys (ALE) 6-0, 6-1

