Suco de manga com gengibre e limão: para que serve e como tomar?

O suco de manga com gengibre e limão oferece uma combinação de nutrientes como vitamina C e A, potássio, magnésio e fibras. A manga traz um sabor doce e possui antioxidantes, enquanto o gengibre dá um toque picante e tem propriedades anti-inflamatórias. O limão, por sua vez, adiciona acidez e frescor, além de vitaminas.

A seguir, veja os benefícios à saúde do consumo regular da bebida se há contraindicações.

1. Reforça a imunidade

A vitamina C, presente na manga e no limão, é essencial para a produção de glóbulos brancos. Eles são fundamentais para a defesa do organismo. Além disso, os compostos antioxidantes desses alimentos neutralizam os radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo e fortalecendo o sistema imunológico.

Gingerol reduz inflamações e fortalece imunidade. O gengibre, com seu componente ativo gingerol, contribui com efeitos anti-inflamatórios, auxiliando na redução de inflamações e no fortalecimento da imunidade. As fibras presentes em todos os ingredientes também favorecem a saúde intestinal, um fator importante para o funcionamento adequado do sistema imunológico.

2. Ajuda na digestão

Ingredientes contribuem para um processo digestivo mais eficiente. A manga, por ser rica em fibras e amilase, ajuda a regular o trânsito intestinal e a quebrar o amido. O gengibre aumenta a produção de saliva e bile, aliviando náuseas e desconfortos no estômago. Já o limão, por ter pectina, melhora a função intestinal e auxilia na digestão de gorduras.

3. Possui antioxidantes

A ação antioxidante do suco ocorre devido à combinação de compostos bioativos presentes em seus ingredientes. A vitamina C, o betacaroteno e os polifenois da manga, o gingerol do gengibre e os flavonoides do limão atuam no combate aos radicais livres, minimizando os danos oxidativos às células e promovendo a proteção do organismo.

4. Controla a pressão arterial

A pressão arterial pode ser beneficiada pelo consumo de gengibre e limão. O gengibre relaxa os vasos sanguíneos e melhora a circulação, o que contribui para a redução da pressão arterial. Já o limão, devido ao potássio, auxilia na regulação da pressão arterial, equilibrando os níveis de sódio no corpo, enquanto a vitamina C presente na fruta melhora a elasticidade das artérias.

5. Faz bem para a pele

Suco é rico em vitaminas A e C. Esses micronutrientes contribuem para a regeneração celular e a produção de colágeno, melhorando a saúde da pele. Além disso, os antioxidantes presentes protegem a pele dos danos causados pelos radicais livres e previnem o envelhecimento precoce.

6. Combate inflamações

A manga, o gengibre e o limão possuem propriedades anti-inflamatórias. A manga contém polifenois e vitamina C, que reduzem a inflamação. O gengibre, por sua vez, contém gingerol, um composto bioativo com ação anti-inflamatória. O limão, além de ser rico em vitamina C, possui flavonoides, que também contribuem para combater a inflamação.

7. Faz bem para o coração

O suco previne problemas cardiovasculares, pois as fibras reduzem o colesterol "ruim". Os antioxidantes protegem contra danos oxidativos, enquanto o gingerol melhora a circulação sanguínea, favorecendo a saúde cardíaca e o sistema cardiovascular. Além disso, o potássio presente auxilia na regulação da pressão arterial.

8. Acelera o metabolismo

Suco pode ajudar a acelerar o metabolismo devido ao gengibre e limão. O gengibre possui propriedades termogênicas, que elevam a temperatura do corpo e aceleram o metabolismo, facilitando a queima de calorias. O limão, rico em vitamina C, também contribui para uma melhor absorção de nutrientes e melhora a eficiência do metabolismo.

9. É aliado da perda de peso

Pode contribuir com o emagrecimento devido ao seu efeito no metabolismo e à presença de fibras que promovem a saciedade. O gengibre aumenta a termogênese, acelerando a queima de calorias, enquanto as fibras da manga e do limão controlam o apetite e evitam excessos alimentares.

10. Melhora a saúde bucal

O gengibre tem propriedades antibacterianas, prevenindo infecções. O limão, com suas propriedades antissépticas, evita o mau hálito e promove a higiene bucal. Além disso, a vitamina C do limão é importante para a saúde das gengivas, prevenindo problemas como a gengivite.

Contraindicações

Quem tem diabetes ou problemas no estômago deve ter cuidado. Manga contém açúcares naturais, portanto, pessoas com diabetes ou dietas restritivas devem consumir com cautela. O gengibre, quando consumido em grandes quantidades, pode provocar irritação estomacal, azia ou desconforto em quem tem gastrite ou refluxo. Já o limão, por ser ácido, pode intensificar os sintomas de gastrite ou úlceras se ingerido em excesso.

Como consumir

De 200 a 300 ml por dia. A recomendação é consumir de um copo (de 200 a 300 ml) por dia para usufruir os benefícios sem exagerar na ingestão de calorias ou substâncias mais estimulantes.

Suco pode ser consumido ao longo do dia. Mas prefira o início da manhã ou durante a refeição, para aproveitar melhor seus benefícios antioxidantes e digestivos.

É preferível não adicionar açúcar ou adoçantes. Assim você mantém o suco saudável. Prefira consumi-lo imediatamente após o preparo, para preservar os nutrientes e o sabor.

Fonte: Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de pós-graduação da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).