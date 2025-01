Senador democrata vai à posse de Trump de moletom e bermuda

O senador democrata John Fetterman, 55, compareceu à posse presidencial de Donald Trump nesta segunda-feira (20) vestido com trajes esportivos, em meio a políticos e convidados engravatados que acompanhavam a cerimônia na rotunda do Capitólio, em Washington.

O que aconteceu

Senador pela Pensilvânia vestiu moletom, bermuda e tênis para o evento. O traje de Fetterman foi assunto na imprensa internacional, mas não surpreende, uma vez que o político tem o costume de vestir "bermudões" e roupas esportivas em sessões do Senado, outros ambientes políticos e até mesmo em jantares de gala.

Senador John Fetterman chegou ao Capitólio para a posse do presidente eleito Donald Trump de moletom com capuz perto, bermuda esportiva cinza e tênis — permanecendo fiel ao seu tradicional estilo, apesar das temperaturas congelantes do lado de fora. Todos os outros foram vistos em trajes formais. Trecho de notícia divulgada pelo New York Post nesta segunda (20)

Local da posse de Trump foi mudado devido à previsão de frio intenso na capital dos EUA. Tradicionalmente organizada ao ar livre, a cerimônia ocorreu dentro do Capitólio. No início da posse, os termômetros marcavam -3°C, conforme previsão da AccuWeather. Já a sensação chegou a -12°C, graças aos ventos que atingem a região.

Apesar do clima, Fetterman foi visto com os mesmos trajes esportivos do lado de fora do Capitólio, antes de entrar para a cerimônia. Imagens divulgadas por agências de notícias registraram o momento (veja abaixo).

Apesar do frio, senador John Fetterman caminhou até a entrada do Capitólio de bermuda antes do início da cerimônia de posse de Donald Trump Imagem: Elizabeth Frantz / Reuters

Com 2 metros de altura, voz grossa e várias tatuagens, Fetterman já afirmou que só possui um terno, usado em raros eventos oficiais. Casado com uma brasileira e eleito senador pela Pensilvânia em 2022, ele atuou como vice-governador do estado entre 2019 e 2023 e tem um diploma de mestrado na Universidade Harvard.

Político se tornou um dos democratas mais "amigáveis" com Trump no Senado. Segundo o New York Post, o senador viajou à propriedade de Trump em Mar-a-Lago na semana passada para se encontrar com o presidente eleito. "Não sou apenas um senador pelos democratas, sou um senador por todos os habitantes da Pensilvânia", justificou ele sobre a visita.