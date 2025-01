Secretário nomeado por Trump para Comércio fala sobre propósito do serviço da receita externa

O secretário escolhido por Donald Trump para assumir a pasta do Comércio nos EUA, Howard Lutnick, detalhou na segunda-feira, 20, como o presidente americano usará seu "serviço de receita externa" e a abordagem do governo com as tarifas.

Em um comício em Washington comemorando a posse de Trump, Lutnick disse que o "serviço de receita externa" "colocará tarifas" e as empresas estrangeiras terão que pagar um imposto para fazer negócios nos EUA. "As empresas estrangeiras pagarão se quisere. vir e vender produtos para o país mais rico do planeta", disse Lutnick. O secretário nomeado do Comércio também foi escolhido por Trump para ser um líder na implementação de políticas comerciais e tarifárias.

Os comentários de Lutnick sugerem que a administração vê as tarifas como um imposto, mas apenas sobre bens e empresas estrangeiras. "Se estas empresas não quiserem pagar, só há uma coisa que podem fazer: construir as suas fábricas na América, contratar americanos com empregos bem remunerados", acrescentou.