Samsung anuncia Galaxy S24 FE mais barato e se prepara para lançar S25

Durante evento para jornalistas na CES 2025 (Consumer Electronics Show), em Las Vegas, a Samsung revelou que países da América Latina vão receber uma nova versão do Galaxy S24 FE, com 128 GB de armazenamento.

A ideia é oferecer um smartphone de entrada, com preço mais baixo, nesses mercados — por enquanto, o aparelho é vendido com 256 GB ou 512 GB. Ainda não há valor ou data de chegada no Brasil.

Projetado com estudantes e jovens consumidores em mente, este dispositivo traz recursos do Galaxy AI a um preço mais acessível. O S24 FE 128GB se destaca como uma ferramenta valiosa para pesquisas acadêmicas, traduções e até mesmo para resumir aulas, além de oferecer uma experiência incomparável em jogos e entretenimento. disse HS Jo, CEO da Samsung para América Latina.

O anúncio acontece às vésperas do Galaxy Unpacked, grande evento bianual de lançamentos da marca, que nesta edição trará a aguardada linha Galaxy S25, com pelo menos três modelos: S25, S25 Plus e S25 Ultra. Rumores apontam uma possível versão 'Slim', mais fina, mas não há qualquer indicação oficial.

O lançamento acontece nesta quarta-feira, dia 22, em San José (Califórnia, Estados Unidos), a partir das 15h (horário de Brasília). O Guia de Compras UOL estará lá para acompanhar.

Enquanto isso, veja ofertas da linha S24:

