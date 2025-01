Rússia abre investigação após divulgação de vídeo de policiais militares agredindo soldados

MOSCOU (Reuters) - A Rússia abriu uma investigação depois que um vídeo foi publicado na rede social mostrando o que parece ser um policial militar espancando selvagemente soldados contratados com destino à Ucrânia com um cassetete e usando armas de choque contra eles.

Nos vídeos, um homem com uniforme da polícia militar russa é mostrado caminhando até um dos soldados e batendo nele até o chão com um cassetete, enquanto grita palavrões e o atordoa com uma arma de choque elétrico.

Outro soldado com uma bengala é então mostrado sendo espancado enquanto o homem em uniforme de policial militar exige que eles se despissem.

A data do vídeo, que foi distribuído no Telegram por correspondentes de guerra russos, é 16 de janeiro e as autoridades locais disseram que os eventos ocorreram em uma unidade em Kyzyl, na região de Tuva, no sul da Sibéria.

Não está claro o que motivou o espancamento dos soldados. Os correspondentes de guerra russos disseram que eram soldados feridos que haviam recebido alta do hospital para retornar às linhas de frente na Ucrânia.

O governo regional de Tuva afirmou em um comunicado em seu site que uma investigação havia sido aberta após a publicação dos vídeos.

"Os perpetradores foram identificados, uma verificação pré-investigação está sendo conduzida contra eles, e uma avaliação das circunstâncias do incidente será feita de acordo com o Código Penal da Federação Russa, e os perpetradores serão punidos", disse o governo regional.

O Ministério da Defesa não respondeu a um pedido de comentário.

(Por Guy Faulconbridge)