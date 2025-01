Quem comparecerá à cerimônia de posse de Donald Trump?

A cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, contará com personalidades da extrema direita mundial, bilionários e CEOs de grandes empresas do Vale do Silício.

Quem deve comparecer?

Líderes da extrema direita sul-americana. Foram convidadas figuras como Javier Milei, presidente da Argentina; o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusado de graves violações de direitos humanos, e o equatoriano Daniel Noboa. Cerca de 16 deputados bolsonaristas também estarão presentes, entre eles Eduardo Bolsonaro.

A extrema direita europeia estará em peso em Washington. O húngaro Viktor Orbán, no entato, informou que não poderá viajar. A lista inclui:

Nigel Farage , líder populista britânico e promotor do Brexit;

, líder populista britânico e promotor do Brexit; Éric Zemmour , um dos principais nomes da extrema direita francesa e porta-voz das políticas contra a imigração;

, um dos principais nomes da extrema direita francesa e porta-voz das políticas contra a imigração; Tom Van Grieken , político de extrema direita que defende a desintegração da Bélgica;

, político de extrema direita que defende a desintegração da Bélgica; Mateusz Morawiecki , ex-primeiro-ministro da Polônia acusado por Bruxelas de minar o estado de direito;

, ex-primeiro-ministro da Polônia acusado por Bruxelas de minar o estado de direito; Giorgia Meloni , primeira-ministra da Itália e herdeira de movimento acusado de acolher neofascistas;

, primeira-ministra da Itália e herdeira de movimento acusado de acolher neofascistas; Tino Chrupalla , um dos líderes da extrema direita alemã, AfD. O partido conta com herdeiros de ministros de Hitler;

, um dos líderes da extrema direita alemã, AfD. O partido conta com herdeiros de ministros de Hitler; Santiago Abascal , líder do Vox, partido espanhol que reúne simpatizantes do franquismo;

, líder do Vox, partido espanhol que reúne simpatizantes do franquismo; André Ventura, chefe do partido ultraconservador de Portugal e anti-imigração, o Chega.

Ex-presidentes dos Estados Unidos. Joe Biden, George W. Bush e Bill Clinton devem comparecer com suas esposas. Barack Obama também, mas sem sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Obama. Nenhuma explicação foi dada para a ausência.

CEOs da tecnologia. As três pessoas mais ricas do mundo —Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos— não só estarão no evento, como ficarão sentados ao lado de ex-presidentes e da família de Trump. Além deles, comparecerão os CEOs Sam Altman, da OpenAI; Sundar Pichai, do Google; Tim Cook, da Apple, e Dara Khosrowshahi, da Uber. Shou Zi Chew, diretor-executivo do TikTok, também deve ir ao evento, mesmo com o aplicativo banido.

Personalidades da internet e celebridades. Segundo o site TMZ, comparecerão os irmãos Jake e Logan Paul; Dana White, presidente do UFC; Caitlyn Jenner; Theo Von; Bryce Hall e outros. Carrie Underwood cantará a música "America The Beautiful".